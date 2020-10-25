Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten yangın açıklaması

Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten yangın açıklaması

Vali Ümit'in açıklamaları

Ahşap Ev Hayvan Trol 

-Detay

( BOLU )-“Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı” BOLU

- Bolu’da alevlere teslim olan Kuzfındık köyünde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi” dedi.
Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevresindeki evlere sıçrayarak kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında ekiplerden bilgiler alan Vali Ümit, daha sonra açıklamalarda bulundu. “Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı” Yangında can kaybının olmadığını söyleyen Ümit, “Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak." dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı