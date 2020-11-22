BOLU - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
- Bolu sokak ve meydanlarındaki sessizlik - Polis ekiplerinin denetim yapmasıDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de yasaklara uyuldu - Kısıtlamanın ikinci gününde de Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu , Zonguldak, Karabük ve Bartın'da sokaklar boş kaldıBOLU (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. İçişleri Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Bolu 'da vatandaşlar saat 20.00 itibarıyla evlerine çekildi. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Kentte görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin işlek, cadde, sokak, park gibi yerlerinde denetim yatı. Dışarıda olanların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi. - Düzce Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Vatandaşların saat 20.00 itibarıyla evlerine çekilmesiyle kentin işlek yerlerinden Anıtpark ve Belediye Meydanı, Atatürk Bulvarı İstanbul ve Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak sessizliğin hakim olduğu görüldü. Esnaf tarafından paket servis yapan iş yerleri dışındaki diğer iş yerlerinin kapatıldı. Şehir içi ulaşımın ana arterleri ile D - 100 kara yolunda trafikte bulunan araç sayısında da azalma yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrollerini sürdürürken sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi. - Karabük Karabük'te, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Kent merkezi ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ilçe Safranbolu'da vatandaşlar saat 20.00 itibarıyla sokakları boşalttı. Kentin en yoğun yerlerinden olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı boş kaldı.
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