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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’nun en işlek caddesine 2 bin kişi sınırı getirildi

Bolu’nun en işlek caddesine 2 bin kişi sınırı getirildi

İZZET BAYSAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜ

Yüz Yüze 

-CADDEDE VATANDAŞLARIN YÜRÜMESİ

( BOLU - DRONE) BOLU

- Bolu’da, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde en fazla 2 bin kişinin bulunması kararı alındı. Bolu’da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi için kişi sınırı getirdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentin en yoğun caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde, usulüne uygun maskeli olmak ve kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafenin korunması şartıyla aynı anda en fazla 2 bin kişi bulunmasına karar verildi.
Ayrıca, vatandaşların yüz yüze gelmesini engellemek amacıyla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşlerin kişinin kendi pozisyonuna göre caddenin sağından yapılmasına ve Bolu Belediyesi tarafından cadde boyunca yürüyüş yönüne uygun uyarıcı işaret ve tabelaların konulmasına karar verildi.

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