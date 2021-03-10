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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

BOLU - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- Kızılay görevlileri tarafından Yıldırım Bayezid Camisi girişinde vatandaşlara kolonya ve lokum ikram edilmesi - Kandil programına katılan vatandaşlardan görüntüler - Dua edilmesiBOLU (AA) - Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Bolu 'da da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinledi.

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