BOLU - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- Kızılay görevlileri tarafından Yıldırım Bayezid Camisi girişinde vatandaşlara kolonya ve lokum ikram edilmesi - Kandil programına katılan vatandaşlardan görüntüler - Dua edilmesiBOLU (AA) - Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Bolu 'da da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinledi.
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