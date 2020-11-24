Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BOLU - Kaybolan 70 yaşındaki engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı

BOLU - Kaybolan 70 yaşındaki engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı

- Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarından detaylar - 70 yaşındaki yüzde 50 engelli Ahmet Demir'in Mahalle muhtarı ve yakınlarının açıklaması Bolu 'da kaybolan 70 yaşındaki engelli kişiyi arama çalışması başlatıldıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde dünden beri haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Uğurlualan köyündeki evinden çıkan 70 yaşındaki yüzde 50 engelli Ahmet Demir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma iz takip köpeği ve köylülerin desteğiyle arama çalışması başlattı. Demir'i arama çalışmaları köy çevresinde sürüyor.

Jandarma Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement