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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

BOLU - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde yapılan dua - Cemaatin görüntüsü - Dua edilmesiBOLU (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazları kılındı. - Bolu Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için dua edildi.Ayşe Ali Dalgıç Camisi'nde kılınan cuma namazı öncesinde Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.Cuma namazının ardından cami önünde bir araya gelen vatandaşlar yaptıkları basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye ve Mescid - i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Şehit Cuma Namazı Basın Açıklaması İsrail Saldırı 

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