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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bolu’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira ceza

- Bolu’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira ceza

- EKİPLERİN DENETİMLERİ

Polis Para Cezası Jandarma Sokağa Çıkma Yasağı Trol 

-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira idari para cezası uyguladı. Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde Pazar günü sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, maske takmadığı ve kurallara uygun maske takmadığı gerekçesiyle 51 kişiye 45 bin 900, sosyal mesafeye uymayan 1 kişiye 457 lira idari ceza kesildi. (FC
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