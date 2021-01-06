Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

Bolu’da motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Çarpma Anı İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- 112 VE POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Motosiklet, ani dönüş yapan otomobile çarptı: 1 yaralı BOLU

- Bolu’da seyir halindeyken ani dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, Karamanlı mahallesi Stadyum caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stadyum caddesi istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 06 EB 0657 plakalı motosiklet, karşı yönden geldiği sırada ani dönüş yapan G.Ü. idaresindeki 14 DR 930 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin karşı yönden gelirken ani dönüş yaparak şerit değiştiren otomobile hızla çarpması ve sürücünün motosikletten fırlaması yer aldı. (FC-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı