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( BOLU ) Bolu’da, karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi- Bolu’da devrilen çam ağaçları havadan görüntülendi BOLU



- Bolu’da, ormanlık alanlarda karların erimesi ve etkili olan fırtına nedeniyle toprağa tutunamayan onlarca çam ağacı devrildi. Ağaçların devrildiği alanların havadan görüntüsü fırtınanın şiddetini ortaya serdi. Bolu’da, Aladağ Yaylası, Kıbrıscık ve Dörtdivan mevkiilerinde havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi toprağı yumuşattı. Ormanlık alanlarda toprağın yumuşaması ve etkili olan fırtına nedeniyle toprağa tutunamayan onlarca çam ağacı devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçlarla ilgili hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çam ağaçlarının kaldırılacağı öğrenildi. Aladağ Yaylası mevkiinde devrilen ağaçların havadan görüntüsü yaşanan fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.



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