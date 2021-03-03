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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi

Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi

- DEVRİLEN ÇAM AĞAÇLARI DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Çam Ağacı Ormanlı Hasar Tespit 

-- DETAYLAR

( BOLU ) Bolu’da, karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi- Bolu’da devrilen çam ağaçları havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’da, ormanlık alanlarda karların erimesi ve etkili olan fırtına nedeniyle toprağa tutunamayan onlarca çam ağacı devrildi. Ağaçların devrildiği alanların havadan görüntüsü fırtınanın şiddetini ortaya serdi. Bolu’da, Aladağ Yaylası, Kıbrıscık ve Dörtdivan mevkiilerinde havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi toprağı yumuşattı. Ormanlık alanlarda toprağın yumuşaması ve etkili olan fırtına nedeniyle toprağa tutunamayan onlarca çam ağacı devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçlarla ilgili hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çam ağaçlarının kaldırılacağı öğrenildi. Aladağ Yaylası mevkiinde devrilen ağaçların havadan görüntüsü yaşanan fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
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