-- OLAY YERİ

-- EKİPLERİN ÇALIŞMASI



( BOLU ) - Bolu’da, iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı- Bariyerleri parçalayan otomobilden yara almadan kurtuldu BOLU



- Bolu’da, D100 Karayolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bariyerleri parçalayan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza D-100 Karayolu Abant Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat F.'nin kullandığı 14 GH 555 plakalı BMW marka otomobil ile Suriye uyruklu Hüseyin Al Zouabi idaresindeki 14 NB 618 plakalı Hyundai marka otomobil, Abant Kavşağında çarpıştı. Kazada, bariyerleri parçalayan otomobil sürücüsü Murat F. yara almadan kurtulurken, diğer aracın sürücüsü Hüseyin A.Z. ve aynı otomobildeki İbrahim Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC



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