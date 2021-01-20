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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bolu’da, berberler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Husumetli olduğu eski patronunu 2 yerinden bıçakladı

- Bolu’da, berberler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Husumetli olduğu eski patronunu 2 yerinden bıçakladı

- OLAY YERİ

Tron İlk Müdahale Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-- POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ
- - DETAYLAR

( BOLU ) - Bolu’da, berberler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı- Husumetli olduğu eski patronunu 2 yerinden bıçakladı BOLU

- Bolu’da, aralarında daha önceden husumet bulunan berberler arasında çıkan kavgada berber dükkanı sahibi Hüseyin Yasol eski çalışanı tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Tabaklar mahallesi Kutucular sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında çalışan Koray Kutuk, aynı sokakta daha önce yanında çalıştığı ve husumetli olduğu berber dükkanı sahibi olan Hüseyin Yasol'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kutuk, yanında bulunan bıçakla eski patronunu bacağından ve kasığından bıçakladı. Yasol’un kanlar içinde yerde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasol, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise, karakola giderek polise teslim oldu. Koray Kutuk'un daha önce Hüseyin Yasol'un yanında çalıştığı ve burada para meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC
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