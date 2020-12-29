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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anları güvenlik kamerasında

- Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anları güvenlik kamerasında

- ARAÇTAKİ PATLAMA VE YANGIN GÜVENLİK KAMERASI

Kamera Güvenlik Kamerası 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, seyir halindeyken arıza yapan otomobilin motoru patladıktan sonra alev alev yanması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Tepecik mahallesi Hürriyet caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil seyir halindeyken arıza yaptı. Muhittin U. aracını yol kenarına çektikten sonra yeniden çalıştırmaya çalıştığı sırada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi. Sürücünün büyük bir panikle araçtan çıktığı sırada otomobil alev alev yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin motorunda yaşanan patlama ve yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçta yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın yer aldı. (FC-RFK-
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