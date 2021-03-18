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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor

BOLU - Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor

- Sisli yollardan detay Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyorBOLU / DÜZCE (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.Kaynaşlı gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler arası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D - 100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı ve heyelan mıntıkalarında, aralıklarla kar yapışı ve sis görülüyor.Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama çalışmasına devam ediyor.Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güzergah Kar Yağışı 

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