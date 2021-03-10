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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı

BOGOTA - Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı

- Aşılama merkezinden genel görüntüler - Aşılama detaylarıBOGOTA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. "Dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunan Kolombiya 'da da Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 676’ya çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 282 bin 372’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 183 bin 635’e ulaştı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, başkent Bogota'daki Movistar Arena Spor Salonunda 80 yaş üzeri vatandaşlara Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs Lyon Başkent 

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