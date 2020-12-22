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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Jandarma Akalan Cinsel Taciz Harekete Geç Cep Telefonu 

--Şüphelinin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA )- Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp eden şüpheli tutuklandı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus kadın turiste cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve çantasını gasp ettiği iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Seki Mahallesi’nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen Rusya Uyruklu Anna R.’nin iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli, boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Daha sonra şüpheli, kadına cinsel tacizde bulunup, cep telefona ve çantasını gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Karakolu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yaparak şüphelinin H. Ö.(22) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi Demirtaş Mahallesi’nde plakası belirtilmeyen bir otomobille seyir halindeyken durdurarak yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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