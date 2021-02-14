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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

Olay yerinden detay

Jandarma Bild Şili Öğrenciler 

-Eğlenceden detay

( BURSA ) BURSA

- Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ’a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti. Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Şehitlerin olduğu günde Boğaziçi öğrencilerinin bu tarz eğlence düzenlemesinden rahatsız olan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Eğlencede maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

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