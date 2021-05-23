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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da bankaya ve zırhlı araçlarına taşlı saldırı

Bodrum’da bankaya ve zırhlı araçlarına taşlı saldırı

saldırı sonrası araçlardan ve bankanın kırılan camlarından genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Parmak İzi Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespiti 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir Banka’nın camları ve garajında duran 3 zırhlı araç kişi veya kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Gümbet Mahallesinde bulunan özel bir bankanın camlarını ve bankanın otoparkında duran zırhlı 3 banka araçların ön camlarına kişi veya kişilerce kırılmaya çalışıldı. Büyük taşlarla saldıranlar araçların ve bankanın camlarını zarar verdikten sonra kayıplara karıştı. Saldırı sırasında banka alarmları çalışınca Polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler banka ve zırhlı araçların camlarına saldırıldığını görünce olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde parmak izi çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler ssaldırgan veya saldırganların kimlik tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.
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