Bodrum’da bankaya ve zırhlı araçlarına taşlı saldırı



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir Banka’nın camları ve garajında duran 3 zırhlı araç kişi veya kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Gümbet Mahallesinde bulunan özel bir bankanın camlarını ve bankanın otoparkında duran zırhlı 3 banka araçların ön camlarına kişi veya kişilerce kırılmaya çalışıldı. Büyük taşlarla saldıranlar araçların ve bankanın camlarını zarar verdikten sonra kayıplara karıştı. Saldırı sırasında banka alarmları çalışınca Polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler banka ve zırhlı araçların camlarına saldırıldığını görünce olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde parmak izi çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler ssaldırgan veya saldırganların kimlik tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

