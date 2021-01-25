Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: 'Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil'
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( İSTANBUL ) Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil"-Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini belirten Karsan, "1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve (gemiden kalan) mevcut personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını düşünmekteyim.-"Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir."
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