BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da

-Vali Doğan'ın karşılaması detay

-Bozkır'ın anı defterini imzalaması detay

-Bozkır ve beraberinde k heyetin valilik makamında detay



( HATAY ) - HATAY



- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti. Hatay programı kapsamında ziyarete gelen Bozkır'ı Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve vali yardımcıları karşıladı. Daha sonra anı defterini imzalayan Bozkır, valilik makamına geçti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. Sınır ötesine geçecek olan Bozkır, burada Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerini yerinde inceleyecek. Ardından Türkiye'ye bulunan Suriyeli göçmenlerin kaldığı kampları ziyaret edecek.



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