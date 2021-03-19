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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’te 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Ele geçirilen patlayıcının imha edilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Amonyum Nitrat 


- Bitlis merkez kırsalında 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi Esenburun Köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “19 Mart 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Esenburun Köyü kırsalında, toprağa gömülü vaziyette plastik bidon içerisinde 1 adet basma tip ateşleme anahtarlı, 10 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir” denildi.
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