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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
BİTLİS - Amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS - Amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

- El yapımı patlayıcının imha edilmesi Bitlis 'te amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 10 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenburun köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021 - 21 Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda toprağa gömülü plastik bidonda basma tip ateşleme anahtarlı 10 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.El yapımı patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde kontrollü imha edildi.

Amonyum Nitrat Terör Örgütü Trol 

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