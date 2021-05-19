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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİTLİS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

BİTLİS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Törenden görüntülerBİTLİS - Bitlis 'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen törende, Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törene, Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Faruk Budak ve sporcular katıldı.

Koronavirüs 

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