BİŞKEK - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: 'Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir'
BİŞKEK - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: " Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir" - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'in açıklamasıBİŞKEK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
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