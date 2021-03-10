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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Dünyada ekonominin güç merkezine bakın, Asya'yı görürsünüz'
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyada ekonominin güç merkezine bakın, Asya'yı görürsünüz" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması - Hediye takdimiBİŞKEK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde konuştu.
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