BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bizi birleştiren Türk Konseyi gibi örgütlerimizin de daha fonksiyonel olması lazım'
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizi birleştiren Türk Konseyi gibi örgütlerimizin de daha fonksiyonel olması lazım" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıBİŞKEK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde konuştu.
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