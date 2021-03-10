Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı’na çelenk koydu - Detaylar

BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı’na çelenk koydu - Detaylar

- Ata Beyit Anıtı’ndan detaylar - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Ata Beyit Anıtı’na çelenk koyması - Saygı duruşu - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyareti - Mezara çiçek bırakılması - Kuran - ı Kerim okunmasıBİŞKEK - Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.

Gesi Başkent Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement