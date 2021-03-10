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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı’na çelenk koydu

BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı’na çelenk koydu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Ata Beyit Anıtı’na çelenk koyması - Saygı duruşu - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyareti - Kuran - ı Kerim okunmasıBİŞKEK (AA) - Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.

Gesi Başkent 

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