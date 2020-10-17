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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

bisikletle şehre giriş,

Hastalık Öğretmenler Kalp Krizi Öğretmen Öğrenciler 

-şehir tabelası önünde görüntü,
-mezarlık içinde görüntü,
-kabri başında görüntü,
-dua etme görüntü,
-su dökme görüntü,
-RÖP,

( AMASYA ) AMASYA

- Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan Osman Adanur (52) 16 Ekim Cuma günü bisikletiyle yola çıktı. 500 kilometre yol alarak Amasya’nın Taşova ilçesine ulaştı. 500 kilometre yolu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye'nin kültür hazinesi, yaptığı kültürel çalışmalarla tanınan ve birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden Asım Gültekin’i kabri başında ziyaret etmek için Taşova’ya pedal çevirdi. İstanbul’da elektrik tesisatçılığı yapan aslen Trabzon’un Yomra ilçesinden olan Osman Adanur 15 Ekim 2020 Perşembe günü bisikleti ile yola çıkarak 17 Ekim Cumartesi sabahı Taşova’ya geldi. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman 45 yaşındaki Asım Gültekin’in kabrini ziyaret ederek mezarı başında dua eden Adanur, aynı gün yine bisikletle İstanbul yolculuğuna çıktı. Osman Adanur, “ Trabzon’dan İstanbul’a gidiyordum. Havza’dan sonraki kısmı tamamen Asım Gültekin abimin kabrini ziyaret etmek amacıyla buraya kadar yolculuğumu uzattım. Ölümünübiraz geç duydum. Zaten hastalıktan dolayı, cenazesine iştirak etme şansım yoktu. Ölümünü duyduktan sonra Trabzon’da kabrini ziyaret etmeye niyet etmiştim. O niyetle Havza’dan sonrasını Amasya, Amasya üzerinde akşam konakladım. Bu sabah Taşova’ya geldim. Ziyaretimi yaptım. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Son 15 yıldır tanışıyorduk Türkiye Dergiler Birliği vasıtasıyla. Bize de bayağı hizmetleri vardı Allah razı olsun Asım abimin. Ziyaretimizi yaptık. nasip olursa buradan da tekrar Taşova-Suluova üzerinden Çorum-Yozgat istikametinde İstanbul’a kadar devam etme niyetindeyim. Trabzon’dan buraya 3 günde geldim. Asım Gültekin’i ben, Kartal Anadolu İHL ‘ndeki öğrencileri vasıtasıyla tanıdım. Asım abi herhalde iyi öğretmenler neslinin son temsilcilerindendir demeyim muhakkak vardır iyi öğretmenler ama çok fazla haberdar olamıyoruz artık. Öğretmenlerin hakkını ifa eden insanlardan birisiydi. Üzerimde etsisi olduğu için gelmeden gitmek vicdanıma el vermedi. Bisikletle gitmem ayrı bir hikaye ama Asım abimin mezarına gelmeden bu dünyadan gitmek istemezdim. Bu amacımı da gerçekleştirdim. Kendisine Allahtan rahmet dilerim. Allah’a hamd olsun ki bu yolculuğu buraya kadar gerçekleştirebildim. (SS
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