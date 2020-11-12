Bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğrayan genç otomobille çarpıştı.. O anlar kamerada

-Olay yerinden detaylar



( KOCAELİ ) - Bisikletli gence köpeklerin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla buluşmak için evden çıkarak Bağlar Caddesi üzerine bisikletiyle ilerleyen A.E.(16) adlı genç, bir anda cadde üzerindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin kendisine saldırması sonucu paniğe kapılan genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yere düşen A.E.’nin yaralandığını gören sürücü ise aracını durdurarak gencin yardımına koştu. Kazaya karışan sürücü tarafından İzmit’te özel bir hastaneye götürülen A.E.’nin çarpma sonucu açılan çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı. Öte yandan, meydana gelen kaza ise bir binanın güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde bisiklet süren A.E., caddedeki köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerden kaçmaya çalışırken bisikletin hakimiyetini kaybeden A.E., karşı yönden gelen bir otomobille çarpışıyor. Bu sırada cadde üzerinde bulunan bir kadın ise saldırgan köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çarpma sonucu aracın üzerine savrularak yere düşen genci gören sürücü ise araçtan inerek yardımına koşuyor.



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