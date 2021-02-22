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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bisiklet hırsızlığı apartmanın güvenlik kamerasına takıldı

Bisiklet hırsızlığı apartmanın güvenlik kamerasına takıldı

Apartmanın güvenlik kamera görüntüleri

( BURSA ) - BURSA

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 


- Bursa'da bir apartmana girerek bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Olay Yıldırım Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, apartman boşluğundaki bisikleti alarak kaçtı. Acemi hırsızın çaldığı bisikleti asansörden indirmekte zorlandığı anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AK-MŞ)
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