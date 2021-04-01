- “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası Gazimağusa’da yapıldı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - “Kıbrıslı Türklerin nasıl ölümlerden, zulümlerden geçerek bugünlere geldikleri dizide görülecek” - “Bugün bambaşka güçlü bir Kıb...



- Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesini konu alan TRT yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galası Gazimağusa’da yapıldı. Galaya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kıbrıslı Türklerin nasıl ölümlerden, zulümlerden geçerek bugünlere geldikleri dizide görülecek. Bugün bambaşka güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu geçmişten geleceğe bir köprü olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretini kapsamın geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesini konu alan TRT yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı.

Galaya ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

“Muhteşem bir dizi izleyeceğimizi biliyorum” Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 900 kişilik salonda düzenlenen galaya korona virüs önlemleri çerçevesinde 250 kişinin katılmasına izin verildi.

Galada konuşan Oktay, TRT’yi ve dizinin yapımında emeği geçenleri kutlayarak, “Muhteşem bir dizi izleyeceğimizi biliyorum, seti de ziyaret etmiştik” dedi.

Oktay, dizinin özellikle çocuklara ve gençlere Kıbrıs’ın nereden nereye geldiğini ve bugün geleceğe dönük 5+BM görüşmeleri döneminde ne ifade ettiğini anımsatması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Oktay, gençlerin ve çocukların EOKA, Enosis ve Akritas Planı’nın ne olduğunu bir kez daha görüp anlayacağını belirtti.

“Geçmişten geleceğe bir köprü olacaktır” Kıbrıslı Türklerin nasıl ölümlerden, zulümlerden geçerek bugünlere geldiklerinin de dizide görüleceğini kaydeden Oktay, “Bugün bambaşka güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu geçmişten geleceğe bir köprü olacaktır” dedi.

Oktay, emeği geçenleri yürekten tebrik ettiğini ifade ederek, “Diğer diziler gibi yayımlanacağı günü tüm Türk milletinin sabırsızlıkla bekleyeceğini düşünüyorum. Muhteşem bir dizi geliyor. Tüm izleyicilere de ifade etmiş olalım” ifadelerini kullandı. “Türk halkının sesini dünyaya duyurulmasında fevkalade önemli” Galada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar ise, dizinin Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurulmasında fevkalade önemli olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, dizinin vereceği mesaja işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde fedakarlıkları ve özverilerinin anlatılacağını kaydetti.

Bugün 1 Nisan EOKA’nın kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkleri yok etmek için yapılan saldırılara, soykırıma ve zulme direndiklerini, Türkiye’nin desteğiyle var olduklarını ve var olacaklarını vurguladı. Tatar ayrıca, Türkiye’nin desteği sayesinde Kıbrıs Türk halkının hak ettiği egemenliğini, bağımsızlığını ve KKTC’yi yaşatacağını da ifade etti.

"Bir Zamanlar Kıbrıs", 1963 ile 1974 yılları arasında adada yaşanan olayları 26 bölümde ekrana taşıyacak.



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