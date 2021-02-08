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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir yandan temizlik yaptılar diğer yandan sokak hayvanlarını beslediler

Bir yandan temizlik yaptılar diğer yandan sokak hayvanlarını beslediler

Belediye kedileri beslerken

Geri Dönüşüm Hayvan Sokak Hayvanları 

-Belediye işçileri tamizlik yaparken

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri bir yandan koyları temizlerken diğer yandan ise sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek Küdür Yarımadası Paşa Limanı Mevkii'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede bulunan yaklaşık 20 kedinin aç olabileceği ihtimaline karşı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yarımada genelinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştiren belediye çalışanları, Paşa Limanı Mevkii'ne gelerek kedilere mama verdi. Deniz kıyısında ve çevresinde yapılan, yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında çoğunluğu tek kullanımlık ürünler ve plastik atıklar toplandı. Toplanan 22 poşet dolusu atık malzemeler ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. (EA-İK-Y)
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