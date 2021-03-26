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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bir garip hırsızlık...Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isterken bir de 12 bin lira ceza yediler

Bir garip hırsızlık...Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isterken bir de 12 bin lira ceza yediler

adliyeden görüntü

Hastane Para Cezası Karahisar Harekete Geç Hırsız 

-hastaneden görüntü
-şahsın görüntüsü
-fotoğraf

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da çaldıkları motosikleti 900 TL’ye satmak isterken polis tarafından yakalanan 3 kişi, hırsızlığı sokağa çıkma saatinde gerçekleştirdikleri için kısıtlama ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için toplamda yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildikten sonra gözaltına alındı. Olay, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Mustafa Yıldırım’ın evinin önüne park ettiği 03 SJ 048 plakalı motosikletin çalınması üzerine Yıldırım polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması ile hırsızlık şüphelilerinin Bünyamin A. (22), İ.D. ve G.C.A., olduğu tespit edildi. Şüphelileri takibe alan ekipler şahısları Afyonkarahisar kent merkezinde motosikleti satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilere önce hırsızlık olayını gece korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için yaklaşık 12 bin TL ceza yazan polis ardından zanlıları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Bünyamin A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.D. ve G.C.A., ise serbest bırakıldı. Öte yandan, çalınan motosiklet ise şüphelilerden alınarak sahibine teslim edildi.
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