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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu - KAYSERİ

Bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu - KAYSERİ

- Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin gelişi - Balkandan tahliye edilen vatandaşlarKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 1. Cadde'deki 2 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Binada yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürdü.Dumandan etkilendikleri için balkona çıkan 12 kişi itfaiye aracıyla tahliye edilirken 1 kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Hastane İtfaiye Aracı Polis Ekipleri 

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