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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bingöl'de öğrenciler deprem tatbikatı yaparlarken gerçek depreme yakalandı (2)

Bingöl'de öğrenciler deprem tatbikatı yaparlarken gerçek depreme yakalandı (2)

- Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar'ın açıklaması - Öğrencilerden İlknur Savuş'un açıklaması Bingöl 'de öğrenciler deprem tatbikatı yapılırken gerçek depreme yakalandıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de bir okulda yapılan deprem tatbikatına katılan öğrenciler, bu sırada meydana gelen 4 büyüklüğündeki gerçek depremin etkilerini hissetti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.Öğrenciler, tatbikat kapsamında okuldan tahliye edildikleri sırada saat 11.20 sıralarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme yakalandı.Öğrencilerin tatbikat sırasında meydana gelen depremi yaşadıkları anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar, AA muhabirine, tatbikat gereği okulun tahliye edildiği sıralarda gerçek depremi yaşadıklarını anlattı.Öğrencilerden İlknur Savuş da depremde çok korktuklarını ifade ederek, "Tatbikat yaparken depreme yakalandık, o anda ne yapacağımızı bilemedik. iyi ki AFAD ekipleri geldi ve bize ne yapacağımızı gösterdi." diye konuştu.

Muhabir Güvenlik Kamerası Tatbikat Deprem Tatbikat Öğrenciler 

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