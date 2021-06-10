BİNGÖL - Bup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı

- Sağlık ekiplerinin arıcılara ulaşmak için yaptığı yolculuk (Drone) - Aracın toprak yolda ilerlemesi - Yolun bittiği yerde araçtan inen sağlık çalışanlarının yürümeleri - Sağlık ekiplerinin arıcılara ulaşması - Arıcıların sağlık çalışanlarını karşılaması - Ekiplerin aşı konusunda arıcılara bilgilendirme yapması - Arıcıların aşılanması - Pratisyen Hekim Mürvet Korkmaz ile röportaj - Ebe Sehergül Tekin ile röportaj - Ebe Zeynep Ebru Ulaş ile röportaj - Arıcı Müjdat Çakan ile röportaj - Arıcı Ramazan Ayçiçek ile röportaj - Arı kovanları (Drone) - Arıcıların, sağlık çalışanlarına bal peteklerini göstermesi - Arıcıların sağlık çalışanlarını uğurlanmasıBup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, hastaneye gitme fırsatı bulamayan arıcılar Müjdat Çakan ve Ramazan Ayçiçek'e yaklaşık 2 saatlik yürüyüş sonrası ulaştıkları yaylada, kovanlarının başında aşı yaptı - Arıcı Çakan: - "Bu hizmeti beklemiyordum. Bu imkanı sağladığı için devletimize minnet borcumuz var" - Pratisyen hekim Mürvet Korkmaz: - "'Devlet bu hizmeti de mi getirdi?' diye şaşıranlar, mutlu olanlar çok"BİNGÖL (AA) - AYDIN ARIK - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl 'de sağlık ekipleri arıcılara yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısını Bup Dağı'nı aşarak ulaştıkları yaylada yaptı.İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan onlarca mobil ekip, sırası gelmesine rağmen aşılanmadığı belirlenen kişilere ulaşmak için her gün dağları, tepeleri aşarak kilometrelerce yol katediyor. Sağlık ekipleri tarlada ve arazide çalışan vatandaşlara da bu hizmeti sunuyor.Ekipler, arıcılık yapan 64 yaşındaki Müjdat Çakan ve 55 yaşındaki Ramazan Ayçiçek'e ulaşmak için zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi.Pratisyen hekim Mürvet Korkmaz ile ebe Sehergül Tekin ve Zeynep Ebru Ulaş, zorlu ve virajlı yollardan geçerek Bup Dağı'nı aştı, 1700 rakıma sahip Kartal Yaylası'ndaki arıcılar Çakan ve Ayçiçek'e ulaştı.Sağlık ekiplerini gördüklerinde büyük mutluluk yaşayan arıcılara kovanlarının başında aşı yapıldı. Arıcılar da sağlık çalışanlarına bal ikram etti.Arıcı Müjdat Çakan, AA muhabirine, arazide çalıştıkları için aşı yaptırmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.
"Şoka girdim. Bu hizmeti beklemiyordum. Bize bu imkanı sağladığı için devletimize minnet borcumuz var. Sağlık ekipleri çok güler yüzlü, hiç tereddüt etmeden arıların yanına geldiler ve görevlerini yaptılar." diyen Çakan, ekiplere teşekkür etti.Çakan, sağlık ekiplerinin fedakarca görev yaptığını, aşı için dağ başına kadar geldiklerini dile getirerek, "Onlara yapılan şiddeti, hakareti, zulmü kınıyorum." dedi. Arıcı Ramazan Ayçiçek de sağlık ekiplerinin yaylaya kadar gelmesini beklemediğini ifade ederek, "Gerçekten şaşırdım. Arıcılar da unutulmadı, çok sevindim." diye konuştu. - "Çok dua alıyoruz"Pratisyen hekim Korkmaz da aşının herkes için umut olduğunu belirterek, bu kapsamda aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.İşi itibarıyla aşı olmaya gidemeyenlere mesafe ve yer gözetmeksizin ulaştıklarının altını çizen Korkmaz, "Çok genç hastalarımızı dahi Kovid - 19'dan üzülerek kaybettik. İyileşenler oldu ama kaybettiğimiz hastalarımız bizde daha çok iz bırakıyor. Şu an tüm umutlarımız aşıda. Vatandaşlar böyle bir imkanın ayaklarına geldiğini görünce çok şaşırıyor. 'Devlet bu hizmeti de mi getirdi?' diye şaşıranlar, mutlu olanlar çok. Çok dua alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Ebe Tekin de aşı randevusu alan hastaları aradıklarını, çalıştığı veya bulunduğu yer neredeyse oraya gidip aşısını yaptıklarını kaydetti. Yaylaya da yaklaşık 2 saat yürüyerek ulaştıklarını anlatan Tekin, bu çalışmalarının süreceğini kaydetti. Ebe Ulaş da yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını aktararak, aşı sayesinde ölüm ve vaka sayısındaki düşüşten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ulaş, "Aşı bizim için bir kurtarıcı. Herkesin aşısını yaptırmasını ve sağlıklı bir yaşama dönmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.
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