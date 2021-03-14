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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Binadan saksı düştü, öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu

Binadan saksı düştü, öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu

- Kaldırımda yürüyen öğrencilerine üzerine saksının düşme anları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Kamera Güvenlik Kamerası Nadan Öğrenciler 


- Tekirdağ'da okuldan çıktıktan sonra evlerine dönen öğrencilerin üstüne saksı düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgârın da etkisiyle cadde üzerindeki bir apartmanın üst katlarından birinden aşağı düşen saksı, kaldırımda yürüyen Mithatpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini kıl payı sıyırdı. Saksının ayaklarının dibine düştüğünü dile getiren öğrencilerden Asrın Kuş, birkaç saniye ile yaralanmaktan kurtulduğunu, arkadaşları Yaren ve Asu ile kendisinin çok korktuğunu ifade etti.
Olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. (MÇ-
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