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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bina yönetim kavgası polisin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bina yönetim kavgası polisin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ola yerinden görüntü

Sağlık Ekibi Polis Merkezi Toplantı Polis Ekipleri Irak 

-Polis aracı görüntüsü
-Ambulans görüntüsü
-Polis ekipleri olaya müdahale
-Polis ekipleri şahısları araca bindirmesi
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )- Bina yönetim toplantısında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı AKSARAY

- Aksaray’da bina yönetim toplantısında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu 2 grup birbirine girdi. Kavga, polisin anında müdahalesiyle kontrol altına alınırken 13 kişi gözaltına alındı. Olay, Paşacık Mahallesinde bir apartmanın bina yönetim toplantısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın yönetimi ile ilgili bina sakinleri toplantı kararı aldı. Akşam saatlerinde başlayan ve tüm bina sakinlerinin katıldığı toplantıda alınması istenen bir karardan dolayı tartışma çıktı. Bir gurubun itiraz, diğer gurubunda olay verdiği kararla ilgili tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bina sakinlerinden biri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve her hangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmadan kavgayı kontrol altına aldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale ederken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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