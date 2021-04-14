Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bina sakinlerinin kabusu oldu, haftada bir hırsızlığa geliyor... Apartman sakinlerini bezdiren hırsız kamerada

Bina sakinlerinin kabusu oldu, haftada bir hırsızlığa geliyor... Apartman sakinlerini bezdiren hırsız kamerada

hırsızın binaya girişi,

Akalan Kamera Nadan Hırsız Trol 

-hırsızın ayakkabılarla binadan çıkışı
-dairenin kapılarından görüntü
-bina yöneticisinden görürntü
-bina yöneticisi ile röp

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, bir apartmana dadanan hırsız, haftada bir ayakkabıları çalıyor. Şifreli kapı, anahtarın engelleyemediği hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları poşete koyup kaçıyor. Olay, dün saat 07.55 sıralarında Küçükçemece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız, mahalledeki binaya dadandı. Günün farklı zamanlarında gelen ve kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız, birçok dairenin önündeki ayakkabıları çaldı. En son dün sabah binaya giren hırsız, bir evde çocuk bakıcılığı yapan kadının girdiğini fırsat bilerek, içeri giriyor. Elini kolunu sallaya sallaya binaya giren hırsız, önce asansörle üst katlara çıktı. Binayı kendisine mesken belirleyen hırsız ardından kapı önündeki pahalı ayakkabıları çalarak, yanındaki poşete koyup kaçtı. Aynı hırsızın daha önce 3-4 sefer binadan ayakkabı çaldığını belirten bina sakinleri, şüphelinin yakalanmasını istiyor. 15 farklı dairenin ayakkabılarının çalındığını anlatan Apartman Yöneticisi Mustafa İyimolla, “Bu konuda çok muzdaribiz. Komşularımızın devamlı ayakkabılar çalındı, su saatleri çalındı. Artık can sıkıyor, moral bozuyor, huzur kaçırıyor. Artık mübarek ramazana geldik, lütfen yetkililerden biraz daha buna dikkat etmelerini rica ediyoruz. Söylenecek laf bulamıyoruz. Milletin emek verip, genç üniversite talebelerinin emek verip aldığı ayakkabıyı, para biriktirip aldığı ayakkabıyı çalmak ne demek, bunu kime nasıl anlatacağız. Genelde iki kişi geliyor, değişik şekillerde, artık kimin zilini çalıyorlar. Genel asansörle 9’uncu kata kadar çıkıyor, oradan aşağıya doğru kontrol ede ede iniyorlar. Çünkü değişik katlardan ayakkabı çalındı” diye konuştu.
(MT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement