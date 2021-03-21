Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu

-- Leyleklerden genel görüntü

-görüntü bilecik iha klasörü içinde Blecikk Leylek adlı video



( BİLECİK ) BİLECİK



- Sıcak yerlere göç eden leylekler Bilecik'te yoğun sis yüzünden mola vermek zorunda kaldı. Sis kalkınca leylekler Bilecik semalarında adeta dans ederek ilerledi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, Bilecik'e gelmeye başladı.

Bilecik'te kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, bölgede görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar inmesine neden oldu. Bu esnada Bilecik semalarında aralıklarla yüzlerce kuşluk sürüler halinde ilerleyen leylekler, adeta dans ettiler. Leyleklerin göçü, bölgeyi etkisi altına alan sisle birleşti ve sürüler halinde uçan leyleklerin ahenk içindeki süzülüşleri ise vatandaşlarca ilgiyle takip edildi. Diğer yandan, bir süre kent merkezinde uçan leyleklerin daha sonra gözden kaybolduğu gözlemlendi. (AOÇ-



loading...