BİLECİK - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

- Bilecik cadde ve sokaklardan drone görüntüBİLECİK (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu. Bilecik 'te hafta içi yoğunluğun olduğu Tevfikbey, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanların olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım