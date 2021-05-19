BİLECİK - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Balkon ve camlarında Türk bayrakları ile bekleyen vatandaşlar - İstiklal Marşı'nın okunması - Türk bayraklarıyla süslenen araçların kentte düzenledikleri konvoydan görüntülerBİLECİK (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kentte Türk bayraklarıyla süslenen araçlar konvoy oluşturdu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım