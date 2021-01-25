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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Biden, Trump’ın kaldırdığı seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koydu

- Biden, Trump’ın kaldırdığı seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koydu

Beyaz Saray basın toplantısı

(WASHINGTON) WASHINGTON

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- Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Brezilya, İrlanda, Birleşik Krallık ve 26 Avrupa ülkesine seyahat yasağını Covid-19 ile mücadele kapsamında yeniden uygulayacağını açıkladı.
ifade Söz konusu ülkelere seyahat yasağı eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından kaldırılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı birçok kararı geri çevirmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Biden’ın Brezilya, İrlanda, Birleşik Krallık ve 26 Avrupa ülkesine olan seyahat yasağını Covid-19 ile mücadele kapsamında yeniden uygulayacağını ifade etti.
Söz konusu ülkelere seyahat yasağı Trump tarafından 26 Ocak’ta kaldırılmıştı. Psaki, seyahat kısıtlaması olan ülkeler listesine Covid-19’un yeni türü nedeniyle Güney Afrika'nın da eklendiğini belirterek, "Pandeminin kötüleşmesi ve daha bulaşıcı türlerin yayılması nedeni ile uluslararası seyahat kısıtlamalarını kaldırmanın zamanı değil" dedi.
Sözcü Psaki, hava yoluyla ABD'ye gelen tüm yolculardan son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi isteneceğini açıkladı.
Biden seyahat yasağı kararnamesini imzaladı Başkan Biden, Psaki’nin basın toplantısının ardından Brezilya, İrlanda, Birleşik Krallık ve Güney Afrika dışında Şengen bölgesinde bulunan Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre'ye uygulanacak olan seyahat yasağı kararnamesini imzaladı. Kararnameye göre söz konusu ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD'ye girişleri yasaklandı. Güney Afrika’ya uygulanan yasak cumartesi gününden, söz konusu diğer ülkelere uygulanan yasak ise yarından itibaren başlayacak.
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