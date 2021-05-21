Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Biçerdöverden çıkan kıvılcımlar hububat tarlasını küle çevirdi

Biçerdöverden çıkan kıvılcımlar hububat tarlasını küle çevirdi

Alevlerden görüntü

Trol 

-Köylülerden görüntü
-Tarladan görüntü

( ADIYAMAN )- Buğday ve arpa ekili 82 dönüm arazı cayır cayır yandı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımlardan dolayı alev alan 82 dönümlük arpa ve tarlası cayır cayır yanarak küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Yelkovan Köyü'nde biçerdöver ile hasat yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan alevler, Ali Yılmaz’a ait 35 dönüm, Mahmut Yılmaz’a ait 9 dönüm, Haci Yılmaz’a ait 11 dönüm, Abuzer Yılmaz’a ait 8 dönüm, Erdal Arı’ya ait 10 dönüm tarla ile Mustafa Atik’e ait 4 dönüm ve Mehmet Atik’e ait 5 dönüm olmak üzere 82 dönüm tarlada bulunan arpa yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler ise itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar traktörlerle yanan tarlaların etrafını sürerek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 82 dönümlük arpa arazisi yanarak küle döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement