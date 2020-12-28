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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bıçaklandığı ihbarında bulundu, gerçek bambaşka çıktı

Bıçaklandığı ihbarında bulundu, gerçek bambaşka çıktı

-şahsın polis ekiplerine hırsız eşgali vermesi

Sağlık Ekibi Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çağrı Merkezi 

--şahsın olayı yaşanmış gibi anlatması
--sağlık ekiplerinin şahsa müdahalesi

( SİVAS )- Sivas’ta binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığını iddia ederek ekipleri harekete geçiren şahsın, kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. SİVAS

- Sivas’ta binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığını iddia ederek ekipleri harekete geçiren şahsın, kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere olay saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 6. sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan G.T. isimli şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan şahsa müdahale etti. Polis ekipleri, G.T.’nin iddiası üzerine hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Yaralı şahıs, bir süre sonra polis ekiplerine kendi kendine zarar verdiğini söyledi.

G.T. sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hastanedeki müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın kendini bıçakladığını iddia ettiği hırsızın siyah maskeli olduğunu söylemesiyse dikkat çekti. (VK-GF-
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