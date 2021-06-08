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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bıçaklanarak öldürülen kadın kendisini öldüren erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmış

Bıçaklanarak öldürülen kadın kendisini öldüren erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmış

ARŞİV

( TRABZON )- Yakalanan katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor TRABZON

Yurt Dışı Katil Zanlısı Ağır Yaralı Cinayet Saldırı 


- Trabzon’da dün bıçaklanarak öldürülen kadının kendisini öldüren erkek arkadaşı nedeniyle defalarca koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesi 1 No’lu Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan 24 Şubat Ortaokulu bahçesinde dün saat 14.30 sıralarında işlenen cinayette, 43 yaşındaki Medine Seyis, eski erkek arkadaşı Bülent Taşkın tarafından karnından defalarca kez bıçaklanırken, Taşkın olay sonrası kaçtı. Bıçaklanan kadın ağır yaralı şekilde ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma ihtimaline karşı hakkında yurtdışı çıkış yasağı da getirilen Bülent Taşkın'ın izini kamera kayıtlarından ve bilinen adresler üzerinden sürdü. Yapılan araştırma sonucu saklandığı yer tespit edilen Bülent Taşkın polisin operasyonuyla dün akşam saatlerinde 1 Nolu Erdoğdu mahallesindeki evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Medine Seyis’in ve Bülent Taşkın'ın bir önceki eşlerinden boşandıktan sonra bir süre birlikte yaşadıkları, daha sonra aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrıldıkları ortaya çıktı. Medine Seyis’in Bülent Taşkın'ın kendisini sürekli rahatsız etmesi, şiddet ve saldırı eğilimi nedeniyle hakkında defalarca koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı öğrenildi. Alınan son koruma ve uzaklaştırma kararının Mayıs ayında son bulduğu bilgisine ulaşıldı. (FY-ÖS-Y)
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