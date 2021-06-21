BEYRUT - Türk STK'lar, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyor (2)
- İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ınHastane ziyaretinden detaylar - İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın açıklamasıBEYRUT (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım (sağda), Türk STK'lar tarafından Lübnan'daki Filistinli mülteciler için geçen yıl başlatılan "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" kapsamında hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.
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