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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BEYRUT - Türk STK'lar, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyor (1)

BEYRUT - Türk STK'lar, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyor (1)

- İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın Lübnan'daki Mülteci kampını ziyareti - Mülteci kampından detaylar - İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın Mülteci kampaları ile ilgili açıklaması - Mülteci kampındaki okul ziyaretinden detaylarBEYRUT (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Türk STK'lar tarafından Lübnan'daki Filistinli mülteciler için geçen yıl başlatılan "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" kapsamında hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

Mülteci Okul Ziyareti 

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