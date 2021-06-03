BEYRUT - Lübnan'da vatandaşların hesaplarındaki doları bankalarda geçerli kurdan almasını engelleyen karar iptal edildi
: - Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'yi kabul etmesi - Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin açıklamasıBEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi başkent Beyrut 'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Selame, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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