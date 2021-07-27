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Beyoğlu'nda yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Beyoğlu'nda yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

FOTOĞRAFLAR SIRASIYLA

Polis Hastane Çatışma Silahlı Çatışma 

-HULUSİ GİRAY
-BURAK GİRAY
-GELİ VE DAMAT
-MÜRSEL AĞRI

( İSTANBUL - FOTO)- Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda yaşanan dünür kavgasında hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlendi.Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dünürler arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Olayda yaralanan kayınpeder Mürsel Ağrı'nın, dünürü Hulusi Giray, damadı Berk Giray ve damadının kuzeni Burak Giray'ı öldürdüğü belirlendi. Çatışma sırasında kayınpederin akrabası olan B. A. ve İ.A.'nın da yaralandığı öğrenildi.Yaralı sanık Mürsel Ağrı'nın hastanede polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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